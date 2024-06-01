Участник смоленского ПСО «Сальвар» Николай Астапович погиб в ходе спецоперации

Поисковики-соотрядники выражают соболезнования родным и близким «Астапа». 31 мая члены ПСО «Сальвар» сообщили, что при исполнении воинских обязанностей в зоне СВО погиб их товарищ и друг, поисковик Николай Астапович (позывной - «Астап»).