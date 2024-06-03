Под Смоленском стоимость популярной базы отдыха увеличилась в 5 раз

Гостиничный комплекс «Парк Звезд» в поселке Стабна продается уже несколько лет. 4 года назад действующая база отдыха, расположенная в 10 километрах от Смоленска и в 3 километрах от трассы "Москва-Минск", оценивалась в 120 млн рублей.