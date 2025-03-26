Кремль опубликовал договоренности с США по итогам консультаций в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились о реализации Черноморской инициативы, которая включает безопасное судоходство в Черном море, после отмены ряда санкций, заявили в Кремле.
Кремль опубликовал договоренности с США и условия их вступления в силу
Комментарии
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ШКИПЕР
А что Россия воюет с США ? ЗЕ все эти договорённости до одного места. А России надо обзавестись новыми граблями, у старых черенок уже разлохматился.
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16 час.
Богдан Щербюк
Очередные грабли, которые подсунул бизнес как в 2014 и 2022 гг. Первое, свободное судоходство это поставка по морю вооружения. Второе, открытие счетов куда будут поступать деньги от реализации сырья и которые запад в очередной раз заблокирует. Но, а закупка сельхозоборудование это вообще шедевр вместо того чтобы производить своё покупаем у своих врагов. Одним словом мы им хлеб, а они Украине против нас оружие.
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3 час.
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