А что Россия воюет с США ? ЗЕ все эти договорённости до одного места. А России надо обзавестись новыми граблями, у старых черенок уже разлохматился.

Богдан Щербюк

Очередные грабли, которые подсунул бизнес как в 2014 и 2022 гг. Первое, свободное судоходство это поставка по морю вооружения. Второе, открытие счетов куда будут поступать деньги от реализации сырья и которые запад в очередной раз заблокирует. Но, а закупка сельхозоборудование это вообще шедевр вместо того чтобы производить своё покупаем у своих врагов. Одним словом мы им хлеб, а они Украине против нас оружие.