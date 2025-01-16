Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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О том, какой может быть "сделка Трампа" сказал Майк Уолтц, его будущий советник.

О том, какой может быть "сделка Трампа" сказал Майк Уолтц, его будущий советник.

Тут народ оживился по поводу интервью этого Уолтца. Мол, человек сказал, что подготовка встречи Путина и избранного президента, который вот-вот войдет в Белый дом, уже идет полным ходом, есть контакты и т.

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