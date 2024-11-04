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Тайконавты миссии «Шэньчжоу-18» вернулись на Землю после 6 месяцев пребывания в космосе

Тайконавты миссии «Шэньчжоу-18» вернулись на Землю после 6 месяцев пребывания в космосе

Тайконавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу успешно завершили свою миссию на китайской космической станции «Тяньгун», приземлившись на посадочной площадке Дунфэн в северном Китае 3 ноября, около 12:24 дня по восточному времени (17:24 по Гринвичу или 12:24 утра 4 ноября по пекинскому времени).

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