Блогер устроил провокацию на Мамаевом кургане с пятитысячной купюрой

t.me/КОВАЛЕНКО СВЯТ На Мамаевом кургане в Волгограде российский блогер Святослав Коваленко бросил банкноту номиналом пять тысяч рублей в один из фонтанов мемориального комплекса и начал снимать реакцию посетителей.
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