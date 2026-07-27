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Блогер устроил провокацию на Мамаевом кургане с пятитысячной купюрой

Блогер устроил провокацию на Мамаевом кургане с пятитысячной купюрой

t.me/КОВАЛЕНКО СВЯТ На Мамаевом кургане в Волгограде российский блогер Святослав Коваленко бросил банкноту номиналом пять тысяч рублей в один из фонтанов мемориального комплекса и начал снимать реакцию посетителей.

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