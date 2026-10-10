Крупнейший на Украине сталелитейный завод объявил о консервации

Горно-металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (ранее «Криворожсталь»), который является крупнейшим сталелитейным заводом Украины, объявил о консервации производства.
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