ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Majesty
    Больше воруют многие эти приезжие в РФ, да и меньше образования имеют. Для "местечковой" торговли особого ума не надо...Жесткие слова Лар...
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Тем, кто живёт по совести, религия не нужна! Что попы скрывают за обрядом венчания?

Тем, кто живёт по совести, религия не нужна! Что попы скрывают за обрядом венчания?

Картина "Венчание", художник Андрей Карташов. Из открытого источника Патриарх РПЦ Кирилл сообщил СМИ: "В России за последние 10 лет построено 30 тысяч храмов… Сегодня я хотел бы сказать, что мы открываем в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, по три храма за 24 часа.

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