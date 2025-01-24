Тем, кто живёт по совести, религия не нужна! Что попы скрывают за обрядом венчания?

Картина "Венчание", художник Андрей Карташов. Из открытого источника Патриарх РПЦ Кирилл сообщил СМИ: "В России за последние 10 лет построено 30 тысяч храмов… Сегодня я хотел бы сказать, что мы открываем в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, по три храма за 24 часа.