Институт им. Сербского открыл горячую линию психологической поддержки после теракта

В связи с терактом в подмосковном Красногорске, который произошел 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», Минздрав России сообщил об открытии горячей линии психологической поддержки НМИЦ психиатрии имени В.
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