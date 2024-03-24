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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Джордж обошел Джамала Кроуфорда и стал 11-м по количеству точных трехочковых за карьеру

Форвард «Клипперс» реализовал четыре трехочковых за первые три четверти в матче против «Филадельфии» и увеличил свой показатель за карьеру до 2 223.

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