Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Хохлобыдло в своём репертуаре.Украинская фехтов...
  • Василий Блохин
    Да никто их не стерилизует,это очень приличные деньги которые можно положить в карман.Бирку на ухо и вали,а они успе...Более 5 тыс. безд...
  • Надежда
    Этот бандеровский гончий пёс должен идти первым номером в этом реестре!((😡Гончаренко: на Ук...

Депутат Шеремет назвал кадровые решения в Минобороны закономерными

Депутат Шеремет назвал кадровые решения в Минобороны закономерными

Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА Новости назвал кадровые решения по замене заместителей министра обороны России закономерными .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
интересно  какое  отношение  Фрадков  имеет к обороне ?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх