В Великобритании выставили на аукцион стол, изготовленный из древесины тутового дерева, которое, согласно преданию, посадил драматург Уильям Шекспир.
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