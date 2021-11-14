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Подруга педофила-миллиардера пожаловалась на кормление гнилью в тюрьме

Подруга педофила-миллиардера пожаловалась на кормление гнилью в тюрьме

Global Look Press/ Globe / MediaPunch via www.imago Предпринимательница и светская львица Гислейн Максвелл, которая занималась вербовкой малолетних для миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, пожаловалась на ужасающие условия содержания в тюрьме.

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