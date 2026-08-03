Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На водохранилище в Щетинке под Курском прошли испытания транспортёра МЧС

На водохранилище в Щетинке под Курском прошли испытания транспортёра МЧС

На водохранилище в Щетинке под Курском прошли испытания гусеничного плавающего транспортёра Машина, поступившая в гарнизон в 2015 году, на прошлой неделе вернулась после капитального ремонта и вновь готова к службе.

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