На водохранилище в Щетинке под Курском прошли испытания транспортёра МЧС

На водохранилище в Щетинке под Курском прошли испытания гусеничного плавающего транспортёра Машина, поступившая в гарнизон в 2015 году, на прошлой неделе вернулась после капитального ремонта и вновь готова к службе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии