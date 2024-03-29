Глава Минобороны Британии Шэппс заявил о возросшей угрозе применения ядерного оружия Ирэн ОрлонскаяВ заявлении Министерства обороны Великобритании отмечается повышение уровня угрозы применения ядерного оружия.
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