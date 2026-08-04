🏍 В горах под Бахчисараем мотоциклист сорвался со склона Инцидент произошел между селом Прохладное и поселком Научный.
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🏍 В горах под Бахчисараем мотоциклист сорвался со склона Инцидент произошел между селом Прохладное и поселком Научный.