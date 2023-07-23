Казахстанский отставной генерал призвал армию перейти на ЗРК Patriot

Генерал-майор армии Казахстана в отставке Махмут Телегусов заявил, что вооруженным силам страны следует избавиться от использования устаревших систем ПВО С-300 и перейти на западные аналоги 4-го и 5-го поколения, такие как ЗРК Patriot.
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