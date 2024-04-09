Жителей села на Алтае будут судить за кражу из леса поваленных ветром деревьев

Всем грозит до пяти лет лишения свободы В Алтайском крае трех жителей села Малышев Лог будут судить за кражу ветровальных деревьев, совершенную "группой лиц по предварительному сговору", сообщает региональное МВД.
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