😉Если ваша камера зафиксировала интересные моменты, или вы стали очевидцем необычного происшествия, делитесь с нами!✍ Админ @Novo_today_bot.
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😉Если ваша камера зафиксировала интересные моменты, или вы стали очевидцем необычного происшествия, делитесь с нами!✍ Админ @Novo_today_bot.