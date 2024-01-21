В Криворожском поселении прошли водосвятие и Крещенское купание на источнике Архистратига Михаила

В праздник Святого Богоявления – Крещения Господня в храме Архистратига Михаила сл. Позднеевка настоятелем иереем Александром Тимошенко была совершена Божественная литуругия , за которой вместе со священнослужителем молились прихожане, местное казачество и гости.
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