В Криворожском поселении прошли водосвятие и Крещенское купание на источнике Архистратига Михаила

В праздник Святого Богоявления – Крещения Господня в храме Архистратига Михаила сл. Позднеевка настоятелем иереем Александром Тимошенко была совершена Божественная литуругия , за которой вместе со священнослужителем молились прихожане, местное казачество и гости.