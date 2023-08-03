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Тренер женской сборной Замбии трогал футболистку за грудь на тренировке во время ЧМ – ФИФА начала расследование. Ранее его обвиняли в сексе со спортсменками

Как сообщает The Guardian, инцидент произошел в прошлую пятницу, за два дня до матча группового этапа женского ЧМ против сборной Коста-Рики (3:1).

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