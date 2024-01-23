Дилера из Нижнего Новгорода ждет суд за попытку распространить в Астрахани более килограмма сильнодействующего вещества

Областная прокуратура утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Нижнего Новгорода, обвиненного в незаконном приобретении, хранении и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии