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  • Надежда Хруничева
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Дилера из Нижнего Новгорода ждет суд за попытку распространить в Астрахани более килограмма сильнодействующего вещества

Дилера из Нижнего Новгорода ждет суд за попытку распространить в Астрахани более килограмма сильнодействующего вещества

Областная прокуратура утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Нижнего Новгорода, обвиненного в незаконном приобретении, хранении и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.

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