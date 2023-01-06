Георгиев потерпел 5-е подряд поражение, отразив 39 из 42 бросков «Ванкувера». Он пропустил 20 шайб на этом отрезке

Александр Георгиев потерпел 5-е поражение подряд, отразив 39 из 42 бросков «Ванкувера». Вратарь «Колорадо» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (2:4).
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