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Пять неразгаданных тайн Земли, которые продолжают тревожить умы ученых

Пять неразгаданных тайн Земли, которые продолжают тревожить умы ученых

Пять неразгаданных тайн Земли, которые продолжают тревожить умы ученых Ирина ВальковаНесмотря на столетия научных исследований, человечество до сих пор остается в неведении по поводу многих фундаментальных вопросов, связанных с нашей планетой.

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