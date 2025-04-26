Пять неразгаданных тайн Земли, которые продолжают тревожить умы ученых Ирина ВальковаНесмотря на столетия научных исследований, человечество до сих пор остается в неведении по поводу многих фундаментальных вопросов, связанных с нашей планетой.
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