США сэкономят $20 млн, поставляя Украине «просроченные» бомбы JSOW

Хотя администрация президента США Джо Байдена характеризует планирующие управляемые авиабомбы дальнего радиуса действия JSOW как новое оружие, поставляемое Украине в рамках недавнего пакета военной помощи в 375 млн долларов, передача Киеву этих вооружений 20-летней давности позволит Штатам сэкономить примерно 20 млн долларов на затратах на техобслуживание каждый год.