Военные перехватили переговоры солдат ВСУ. Они обсуждали стрельбу по мирным жителям

Штурмовики выявили разговор солдат ВСУ о стрельбе по жителям Красногоровки в ДНР Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады осуществили радиоперехват переговоров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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