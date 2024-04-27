РВ: ВС России применили на Украине способные менять курс ракеты

Вечером 26 апреля территорию Украины атаковали ракетами, способными менять курс. Воздушную тревогу объявляли в регионах на западе и в центре страны, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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