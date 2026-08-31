В Актау 31 августа ожидаются дождь и гроза

По данным Казгидромета, 31 августа в Актау ожидается переменная облачность, временами дождь и гроза. Днем температура воздуха составит +28…+30 градусов, передает inAktau.
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