Бизнесмена пытались заставить втрое больше платить за вывоз мусора

Бизнес-омбудсмен помогла предпринимателю оспорить космические счета за ТКОфото: pixabay.com Владелец гостиничного комплекса в Карелии выиграл судебный спор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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