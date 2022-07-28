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38-летний Вагнер Лав перешел в «Спорт Ресифи» из 2-й лиги Бразилии. Экс-форвард ЦСКА подписал контракт до конца сезона

38-летний Вагнер Лав перешел в «Спорт Ресифи» из 2-й лиги Бразилии. Экс-форвард ЦСКА подписал контракт до конца сезона

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав перешел в бразильский «Спорт Ресифи».  Контракт 38-летнего футболиста с клубом из второго дивизиона Бразилии рассчитан до конца текущего сезона.

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