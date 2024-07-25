США не хотят, чтобы Россия продавала СПГ, не хотят, чтобы развивалась наша газовая отрасль, не хотят…, но, что есть мочи, помогают России!

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Ничего личного… Это же бизнес… Деньги не пахнут… Мы не помогаем России развиваться и обходить санкции, мы просто зарабатываем свои деньги… А куда девать наши суда? И т.
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