Трамп: США потребуют от ЕС вернуть миллиарды, потраченные на Украину

США намерены потребовать от европейских стран возместить средства, которые администрация бывшего президента Джо Байдена потратила на поддержку Украины.
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