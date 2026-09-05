WSJ: Иран намерен использовать выборы в конгресс США для давления на Трампа

© Fatemeh Bahrami/Anadolu/Reuters Иран стал увереннее в противостоянии с США и может намеренно затянуть активную фазу конфликта до промежуточных выборов в ноябре, сообщает со ссылкой на данные разведки газета The New York Times.
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