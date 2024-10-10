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Во сколько смотреть бой Уиттакер – Чимаев на UFC 308, время начала боя 26 октября

Во сколько смотреть бой Уиттакер – Чимаев на UFC 308, время начала боя 26 октября

В субботний день, 26 октября 2024 года, на арене «Etihad Arena», расположенной в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, состоится долгожданный турнир по правилам смешанных единоборств UFC 308.

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