В Крыму назвали аутсайдеров по сбору платежей на капремонт

Собираемость взносов на капремонт в Крыму держится примерно на уровне 80%. На начало года из почти 5 млрд рублей, затраченных на работы по капремонту, лишь 1,4 млрд рублей – это взносы собственников жилья.
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