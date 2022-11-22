Наш потерянный мир

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Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО

Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО

В зоне спецоперации работают расчеты ОТРК «Искандер» Восточного военного округа. Ракетные комплексы всегда в движении, чтобы националисты не смогли обнаружить их местоположение, и работают они в круглосуточном режиме, не давая противнику отдохнуть.

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