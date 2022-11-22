Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО

В зоне спецоперации работают расчеты ОТРК «Искандер» Восточного военного округа. Ракетные комплексы всегда в движении, чтобы националисты не смогли обнаружить их местоположение, и работают они в круглосуточном режиме, не давая противнику отдохнуть.