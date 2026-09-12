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ЕС смягчил пограничные правила

ЕС смягчил пограничные правила

Европейский союз (ЕС) вновь смягчил спорную систему въезда-выезда (EES) как минимум для девяти стран, чтобы избежать огромных задержек на границах.

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