Новейший суперкар Aston Martin Vantage официально получил гоночную версию

Премьера обновлённого суперкара Aston Martin Vantage прошла по необычному сценарию — дорожную версию купе показали в середине февраля, но ещё в январе гоночный вариант, пусть и в камуфляже, принял участие в заездах.
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