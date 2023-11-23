22 ноября в Архангельской области ожидается туман и небольшой снег

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха в регионе сегодня днём опустится до -9,-14 градусовСогласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха в регионе сегодня днём опустится до -9,-14 градусовСиноптики обещают юго-восточный и восточный ветер 3-8 метров в секунду, в западной половине области местами порывы — до 13 метров в секунду.