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Регион 29

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22 ноября в Архангельской области ожидается туман и небольшой снег

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха в регионе сегодня днём опустится до -9,-14 градусовСогласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха в регионе сегодня днём опустится до -9,-14 градусовСиноптики обещают юго-восточный и восточный ветер 3-8 метров в секунду, в западной половине области местами порывы — до 13 метров в секунду.

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