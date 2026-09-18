Трамп пошутил о запрете рыбалки в США на один-два дня

Президент США Дональд Трамп на ужине в Белом доме пошутил о запрете рыбалки на один-два дня. На мероприятии, куда было приглашено более 100 представителей охотничьего и рыболовного бизнеса, Трамп назвал свою власть «просто сумасшедшей».