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Канада ввела санкции против сына Лукашенко Николая

Канада ввела санкции против сына Лукашенко Николая

Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая и начальника Генштаба армии бывшей советской республики Павла Муравейко.

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Комментарии
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Алексей Тан
Канада ввела санкции против сына Лукашенко Николая======= Вот и проявляется!!!.... СТАЯ начала раскручивать .... РЕЙТИНГ, &quot;узнаваемость&quot;.... своего НОВОГО адепта!... у белярюси.... уже есть новый презик.
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