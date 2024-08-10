Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая и начальника Генштаба армии бывшей советской республики Павла Муравейко.
Канада ввела санкции против сына Лукашенко Николая
Комментарии
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Алексей Тан
Канада ввела санкции против сына Лукашенко Николая======= Вот и проявляется!!!.... СТАЯ начала раскручивать .... РЕЙТИНГ, "узнаваемость".... своего НОВОГО адепта!... у белярюси.... уже есть новый презик.
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