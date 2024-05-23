Маткапитал для детского отдыха: в Госдуме предлагают расширить возможности его использования

Авторы инициативы отмечают рост популярности санаторно-курортного отдыха в России, а также считают, что расширение возможностей использования маткапитала снизит количество случаев незаконного обращения с этими средствами Ранее писали: На Кубани учителя записываются на миллион на ипотеку до 30 мая: нет требования отработать в крае 10 лет Как сообщили в администрации Краснодарского края, прием документов от учителей на получение выплаты в миллион рублей на ипотеку начнется с 3 июня.