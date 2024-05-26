Зеленский в Харькове позвал Байдена и Си Цзиньпина на мирный саммит в Швейцарии

Президент Украины призвал их «проявить лидерство в приближении действительно мира, а не паузы между ударами»Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение из Харькова, в котором попросил президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина приехать на мирный саммит в Швейцарии.