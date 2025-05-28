Гериатр Ткачева порекомендовала пожилым одеваться по принципу капусты

Резкие перепады температуры представляют особую опасность для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
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