«Ъ»: Генпрокуратура хочет обратить в казну акции ГК Raven Russia

Генеральная прокуратура предъявила иск в арбитражный суд на изъятие акций компаний группы Raven Russia из-за подозрительных сделок, что подтверждается имеющимися документами, об этом проинформировал «Коммерсантъ».
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