Россияне стали чаще летать за границу

Спрос на полеты за границу превысил внутренние рейсы в десять раз, пишет Российская Газета. В январе-сентябре пассажиропоток отечественных авиакомпаний увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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