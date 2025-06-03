Fi представляет фитнес-ошейник для собак Series 3 plus с функцией GPS-отслеживания

Fi представила умный ошейник для собак Series 3+, который сочетает в себе функции отслеживания здоровья с помощью искусственного интеллекта, мониторинга местоположения с помощью GPS и функции безопасности, чтобы улучшить уход за домашними животными и обеспечить спокойствие владельцев.
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