«Пропавшие миллиарды» не вернуть?

Союзники по НАТО не могут понять, куда подевались замороженные международные резервы России Юрий Алексеев Большой резонанс вызвала просочившаяся в прессу информация высокопоставленного представителя НАТО Чарльза Личфилда и вашингтонского Atlantic Council о том, что странам Запада удалось найти и арестовать не более трети от общей суммы валютных активов Банка России за рубежом (всего примерно $80-100 млрд), заблокированных в начале специальной операции на Украине США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой.