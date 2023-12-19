Участник клипа группы Little Big умер от сердечного приступа

Танцору Дмитрию Красилову, известному как «Пухляш», было всего 29 лет.Умер шоумен, актер и участник проекта «Танцы» на ТНТ Дмитрий Красилов, который стал популярным после участие в клипе группы Little Big на песню UNO.
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