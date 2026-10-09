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ИА Регнум

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ВС России за ночь поразили объекты портовой инфраструктуры Украины

ВС России за ночь поразили объекты портовой инфраструктуры Украины

Российские войска в минувшую ночь нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным ВСУ.

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